Губернатор Хоценко: один человек пострадал при атаке БПЛА на Омскую область

При атаке БПЛА на Омскую область пострадал один человек Губернатор Хоценко: один человек пострадал при атаке БПЛА на Омскую область

Москва12 ноя Вести.В Омской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

В результате вчерашней атаки на наш регион пострадал один человек. По оценке врачей, его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет, оказывается вся необходимая медицинская помощь проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Беспилотная опасность в Омской области была объявлена 11 ноября около 13.00 мск и отменена почти в полночь по местному времени. Глава региона сообщал о ликвидации БПЛА и призывал местных жителей не выходить на улицу. В целях безопасность закрывался для полетов аэропорт Омска.