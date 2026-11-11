Жителей Омской области призвали не выходить на улицу из-за атаки БПЛА

Из-за атаки дронов жителям Омской области рекомендовали оставаться дома Жителей Омской области призвали не выходить на улицу из-за атаки БПЛА

Москва11 ноя Вести.Из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины жителям Омской области рекомендовали не покидать дома. Об этом написал губернатор Виталий Хоценко в мессенджере MAX.

Отмечается, что на местах, куда упали фрагменты украинских дронов, сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы. Прошу жителей не выходить на улицу написал Виталий Хоценко

Глава региона попросил граждан не следить за работой сил противовоздушной обороны и не снимать ее, а также не выкладывать такие фото и видео в социальных сетях.