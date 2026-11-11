Москва11 нояВести.Из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины жителям Омской области рекомендовали не покидать дома. Об этом написал губернатор Виталий Хоценко в мессенджере MAX.
Отмечается, что на местах, куда упали фрагменты украинских дронов, сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы. Прошу жителей не выходить на улицунаписал Виталий Хоценко
Глава региона попросил граждан не следить за работой сил противовоздушной обороны и не снимать ее, а также не выкладывать такие фото и видео в социальных сетях.