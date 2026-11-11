Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Омскую область Атаку БПЛА на Омскую область отражают силы ПВО

Москва11 ноя Вести.В Омской области в настоящее время идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Силы ПВО Минобороны России отражают атаку украинских БПЛА на Омскую область написал он в мессенджере MAX

Хоценко попросил жителей сохранять спокойствие и в случае необходимости звонить по телефону 112.

Ранее губернатор предупредил, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Из-за этого в Омске отменили соревнования Гран-при "Сердце Сибири" по фигурному катанию среди юниоров.