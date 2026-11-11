Москва11 нояВести.В Омской области в настоящее время идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Силы ПВО Минобороны России отражают атаку украинских БПЛА на Омскую областьнаписал он в мессенджере MAX
Хоценко попросил жителей сохранять спокойствие и в случае необходимости звонить по телефону 112.
Ранее губернатор предупредил, что в регионе объявлена беспилотная опасность. Из-за этого в Омске отменили соревнования Гран-при "Сердце Сибири" по фигурному катанию среди юниоров.