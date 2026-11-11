Москва11 нояВести.В Омской области во время атаки ВСУ были слышны взрывы. Об этом сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на комментарии местных жителей в MAX.
По данным портала, спустя некоторое время после объявления беспилотной опасности на территории Омской области и сообщения губернатора Виталия Хоценко об атаке украинских БПЛА жители начали писать о громких взрывах. "Нехило хлопнуло", "Сирена гудела, хлопок было слышно", "Такой взрыв был, как будто землетрясение", – приводит комментарии людей портал.
Хоценко призвал жителей доверять только проверенной информации, сохранять спокойствие и в случае, если произошло что-то подозрительное, сообщать по телефону 112.