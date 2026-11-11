Жители Омской области сообщили о взрывах во время атаки ВСУ Жители Омской области слышали взрывы во время атаки ВСУ

Москва11 ноя Вести.В Омской области во время атаки ВСУ были слышны взрывы. Об этом сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на комментарии местных жителей в MAX.

По данным портала, спустя некоторое время после объявления беспилотной опасности на территории Омской области и сообщения губернатора Виталия Хоценко об атаке украинских БПЛА жители начали писать о громких взрывах. "Нехило хлопнуло", "Сирена гудела, хлопок было слышно", "Такой взрыв был, как будто землетрясение", – приводит комментарии людей портал.

Хоценко призвал жителей доверять только проверенной информации, сохранять спокойствие и в случае, если произошло что-то подозрительное, сообщать по телефону 112.