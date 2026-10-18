Москва18 октВести.Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский "24-й канал".
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Одесском районе звучит воздушная тревога.
В Одессе взрывотмечается в Telegram-канале телеканала
Ранее сегодня около 24 тысяч абонентов в Одесской области остались без электроэнергии из-за повреждения энергообъектов.
16 октября на совещании с армейским командованием президент РФ Владимир Путин поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам противника. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия приступила к массированным ударам по объектам энергетики Украины.