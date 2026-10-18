Москва18 октВести.Почти 24 тыс. абонентов в Одесской области остались без электроэнергии. Об этом заявил глава региональной администрации Олег Кипер.
По его словам, в регионе повреждены энергообъекты.
Около 24 тыс. потребителей в разных районах области остались без электроснабжениянаписал Кипер в своем Telegram-канале
17 октября сообщалось, что в Закарпатской области Украины ввели график отключения электроэнергии. По часам электричество также будут подавать и в других регионах, в том числе во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.