Глава Одесской области Кипер: около 24 тыс. абонентов остались без света

Около 24 тыс. абонентов остались без света в Одесской области Глава Одесской области Кипер: около 24 тыс. абонентов остались без света

Москва18 окт Вести.Почти 24 тыс. абонентов в Одесской области остались без электроэнергии. Об этом заявил глава региональной администрации Олег Кипер.

По его словам, в регионе повреждены энергообъекты.

Около 24 тыс. потребителей в разных районах области остались без электроснабжения написал Кипер в своем Telegram-канале

17 октября сообщалось, что в Закарпатской области Украины ввели график отключения электроэнергии. По часам электричество также будут подавать и в других регионах, в том числе во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.