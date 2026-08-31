Часть жителей семи регионов на Украине остались без энергоснабжения

Часть абонентов в семи украинских областях остались без света Часть жителей семи регионов на Украине остались без энергоснабжения

Москва31 авг Вести.Часть жителей семи регионов на Украине остались без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила энергокомпания "Укрэнерго".

На утро есть новые обесточивания говорится в сообщении компании в Telegram

Уточняется, что речь идет о части абонентов в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях, а также на остающихся под контролем ВСУ территориях ДНР и Запорожской области.

По данным "Укрэнерго", также без энергоснабжения находятся четыре населенных пункта в Черниговской области.

Ранее политолог, эксперт Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский говорил, что энергокризис особенно остро скажется на простых украинцах.