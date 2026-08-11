Экстренные отключения света начались в Одессе Экстренные отключения света начались в Одессе из-за перегрузки резервной сети

Москва11 авг Вести.Экстренные отключения света начались в Одессе из-за перегрузки резервной сети, сообщила пресс-служба регионального отделения украинского энергетического холдинга "ДТЭК" в мессенджере Telegram.

Представители компании объяснили, что значительная часть области сейчас получает электроэнергию по временным схемам, поскольку из-за жары "ДТЭК" не может передать весь необходимый объем электроэнергии.

2,6 тыс. семей в Пересыпском районе остаются без электроэнергии... Чтобы избежать повреждений оборудования и масштабных аварий, энергетики вынужденно применяют экстренные отключения говорится в публикации

Ранее "ДТЭК" заявил об отключениях электричества в части Одессы из-за аварийной ситуации.

До этого министерство обороны России сообщало об ударах по Одесской теплоэлектростанции (ТЭС) и семи электроподстанциям на Украине.