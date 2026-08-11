Москва11 авгВести.Экстренные отключения света начались в Одессе из-за перегрузки резервной сети, сообщила пресс-служба регионального отделения украинского энергетического холдинга "ДТЭК" в мессенджере Telegram.
Представители компании объяснили, что значительная часть области сейчас получает электроэнергию по временным схемам, поскольку из-за жары "ДТЭК" не может передать весь необходимый объем электроэнергии.
2,6 тыс. семей в Пересыпском районе остаются без электроэнергии... Чтобы избежать повреждений оборудования и масштабных аварий, энергетики вынужденно применяют экстренные отключенияговорится в публикации
Ранее "ДТЭК" заявил об отключениях электричества в части Одессы из-за аварийной ситуации.
До этого министерство обороны России сообщало об ударах по Одесской теплоэлектростанции (ТЭС) и семи электроподстанциям на Украине.