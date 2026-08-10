Часть Одессы осталась без света В части Одессы отключилось электричество из-за аварии

Москва10 авг Вести.В части Одессы на Украине произошло отключение электричества из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения украинского энергетического холдинга "ДТЭК".

По информации компании, на оборудовании другой компании произошла аварийная ситуация.

Временно без света остались жители частично Одесского района области, в частности Одессы говорится в публикации холдинга в социальной сети Facebook (запрещена в РФ)

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли удар по Одесской теплоэлектростанции (ТЭЦ) и семи электроподстанциям на Украине.