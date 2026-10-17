В Закарпатье появился график отключений света График отключения электроэнергии ввели в Закарпатье

Москва17 окт Вести.В Закарпатской области Украины ввели график отключения электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной энергораспределительной компании "Закарпаттяобленерго".

Организация опубликовала график отключений света. Электроэнергию по часам также будут подавать и в других регионах, в том числе во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Крупнейшие города Украины, включая Киев, живут в режиме с регулярными отключениями света и нерегулярной подачей воды. За последние дни наша армия нанесла многократные удары по трем ключевым электростанциям столицы (ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6), выбив тем самым всю электрогенерацию.

Как заявил накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, российская армия приступила к массированным ударам по объектам энергетики Украины.