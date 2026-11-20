"Укрэнерго" заявила о крайне сложной ситуации в энергетике Украины "Укрэнерго": украинская энергетика столкнулась с серьезными проблемами

Москва20 ноя Вести.Энергетическая система Украины находится в крайне сложном состоянии из-за повреждения объектов инфраструктуры. Об этом заявили в компании "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме является крайне сложной... Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию говорится в сообщении компании в Telegram

В "Укрэнерго" также сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Ранее украинские СМИ заявляли, что две теплоэлектроцентрали в Киеве были повреждены в результате взрывов.