Москва20 нояВести.Энергетическая система Украины находится в крайне сложном состоянии из-за повреждения объектов инфраструктуры. Об этом заявили в компании "Укрэнерго".
Ситуация в энергосистеме является крайне сложной... Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуациюговорится в сообщении компании в Telegram
В "Укрэнерго" также сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Ранее украинские СМИ заявляли, что две теплоэлектроцентрали в Киеве были повреждены в результате взрывов.