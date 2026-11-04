Москва4 ноя Вести.Украинские АЭС вынужденно снизили мощности генерации, сообщило министерство энергетики станы.

Уточняется, что причиной тому стали масштабные повреждения инфраструктуры энергообъектов.

Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно говорится в сообщении ведомства в Telegram

Ранее компания "Укрэнерго" заявила об одном из самых масштабных ударов по украинской энергетике. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, ситуация с энергоснабжением Киева чрезвычайно сложная, в городе введены аварийные отключения света, отсутствует водоснабжение, а электротранспорт ходит с перебоями.