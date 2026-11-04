Москва4 нояВести.Украинские АЭС вынужденно снизили мощности генерации, сообщило министерство энергетики станы.
Уточняется, что причиной тому стали масштабные повреждения инфраструктуры энергообъектов.
Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Возврат к номинальным показателям будет происходить постепенноговорится в сообщении ведомства в Telegram
Ранее компания "Укрэнерго" заявила об одном из самых масштабных ударов по украинской энергетике. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, ситуация с энергоснабжением Киева чрезвычайно сложная, в городе введены аварийные отключения света, отсутствует водоснабжение, а электротранспорт ходит с перебоями.