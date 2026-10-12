Москва12 окт Вести.Собственная электрогенерация украинской столицы, мощность которой оценивалась примерно в 1,3 ГВт, была полностью уничтожена в результате баллистических ударов. Об этом заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, ранее эти мощности позволяли покрывать значительную долю потребностей Киева в электроэнергии, однако затем ситуация ухудшилась.

В Киеве была собственная генерация: с мощностью примерно 1,3 ГВт она была способна перекрывать значительную часть потребностей города. А в январе ее уничтожили баллистическими ракетами. Физически уничтожили отметил Харченко

Ранее также в работе канализации Киева начались перебои из-за проблем с электроэнергией.