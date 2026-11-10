Москва10 ноя Вести.На сегодняшний день Киев лишился собственной генерации электроэнергии, город получает энергию через атомные станции. На это обратил внимание в беседе с ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Прошлой зимой, как отметил Килинкаров, у Киева еще оставалась собственная генерация.

На сегодняшний день уже никакой киевской генерации нет. Они фактически получают электроэнергию напрямую через атомные станции. Сейчас говорят по поводу экспорта электроэнергии с Украины за рубеж – это же связано с перепадами, которые нужно компенсировать. Потребление электроэнергии в разное время суток разное, и сбрасывать надо эту электроэнергию. А сбрасывать ее некуда, ... вот они пытаются это сбрасывать пока за пределы Украины для того, чтобы напрямую обеспечивать через атомные станции поставки электроэнергии на город Киев сказал Килинкаров

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что восемь регионов Украины находятся в непростом энергетическом положении. По его словам, в Киеве также наблюдаются многочасовые отключения водо- и электроснабжения.

Как заявлял депутат Верховной рады Сергей Козырь, Киев зимой может столкнуться с двойным коллапсом из-за проблем со светом, водоснабжением, а также морозов. Кроме того, он обвинил мэра украинской столицы Виталия Кличко, что тот прикладывает недостаточно усилий для улучшения ситуации.