Нардеп Козырь: Киев ждет двойной коллапс зимой из-за морозов и проблем в ЖКХ

Нардеп Козырь пообещал Киеву двойной коллапс зимой Нардеп Козырь: Киев ждет двойной коллапс зимой из-за морозов и проблем в ЖКХ

Москва7 ноя Вести.Киев зимой может столкнуться с двойным коллапсом из-за проблем со светом, водоснабжением, а также морозов, заявил украинским журналистам депутат Верховной рады Сергей Козырь.

Если без света плюс-минус еще можно как-нибудь прожить, то без воды это просто будет коллапс. А когда наступят морозы, то это вообще будет коллапс двойного масштаба сказал нардеп

Он также обвинил мэра Киева Виталия Кличко, что тот прикладывает недостаточно усилий для улучшения ситуации.

Ранее Кличко признал, что предстоящая зима станет для киевлян непростой. Он призвал жителей города готовиться ко всем сценариям, включая наихудшие.

5 ноября мэр украинской столицы отмечал, что город из-за аварийных отключений практически полностью остался без света. Улицы города погрузились во тьму. Кличко усомнился в возможности наладить стабильную работу объектов жизнеобеспечения Киева в текущих условиях.