Украинские СМИ сообщили, что Киев остался без электроснабжения

Киев полностью остался без электроснабжения Украинские СМИ сообщили, что Киев остался без электроснабжения

Москва5 ноя Вести.Киев из-за аварийных отключений практически полностью остался без электроснабжения. Улицы города погрузились во тьму. Об этом пишут украинские средства массовой информации.

В сети публикуются видео жителей с панорамами обесточенного города. В отдельных квартирах горит свет от небольших домашних светильников. Большинство светофоров также обесточены.

Ранее мэр города Виталий Кличко усомнился в том, будет ли возможна стабильная работа объектов жизнеобеспечения столицы Украины в текущих условиях. Также киевлян предупредили о возможных длительных отключениях водоснабжения на фоне перебоев с электричеством.