В Киеве отмечаются масштабные проблемы с электроснабжением

Украинские СМИ: Киев погрузился в блэкаут В Киеве отмечаются масштабные проблемы с электроснабжением

Москва1 ноя Вести.В Киеве зафиксированы серьезные проблемы с электроснабжением. Город практически погрузился во тьму, передает украинское издание Insider.ua​​​.

Киев в блэкауте — в столице масштабные проблемы с электроснабжением сказано в сообщении в Telegram-канале издания

Ранее другое украинское издание сообщило, что в субботу в Киеве будут масштабные отключения электричества – жители города проведут без света до 18 часов.

Накануне в нескольких районах Киева начались перебои с подачей воды и света из-за повреждения критического объекта.