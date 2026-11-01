Москва1 нояВести.В Киеве зафиксированы серьезные проблемы с электроснабжением. Город практически погрузился во тьму, передает украинское издание Insider.ua.
Киев в блэкауте — в столице масштабные проблемы с электроснабжениемсказано в сообщении в Telegram-канале издания
Ранее другое украинское издание сообщило, что в субботу в Киеве будут масштабные отключения электричества – жители города проведут без света до 18 часов.
Накануне в нескольких районах Киева начались перебои с подачей воды и света из-за повреждения критического объекта.