Кличко: в нескольких районах Киева зафиксированы перебои с подачей воды и света

В Киеве из-за повреждения критического объекта начались перебои с водой и светом Кличко: в нескольких районах Киева зафиксированы перебои с подачей воды и света

Москва31 окт Вести.Перебои с водоснабжением возникли как минимум в девяти районах Киева, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По данным местных СМИ, вечером 30 октября часть горожан также осталась без электричества. Этому предшествовало появление сообщений о повреждении объекта критической инфраструктуры.

По словам Кличко, на место происшествия прибыли экстренные службы. Какой именно объект получил повреждения, мэр не уточнил.

Одно из украинских изданий написало, что взрыв произошел в районе Троещина недалеко от ТЭЦ-6. После этого сообщалось о серьезных скачках напряжения в энергосети на левом берегу Киева. Официального подтверждения пока не поступало.

Святошинский, Подольский и Шевченковский районы - пока на пониженном давлении подачи воды​​​. Левый берег города (включает в себя три других района – прим. ред.), Печерский, Соломенский и Голосеевский районы — без воды написал Кличко в одной из соцсетей

Американская газета The Wall Street Journal ранее предрекла Киеву самую суровую зиму за все время конфликта. Авторы материала отметили, что в украинской столице регулярно наблюдаются отключения света, а также проблемы с водопроводом.

На фоне таких предупреждений министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сообщил, что Киев не успеет подготовить резервные котельные до зимы.