На Украине заявили, что Киев не успевает запустить резервные котельные до зимы Калашник: Киев не успевает запустить резервные котельные до зимы

Москва26 окт Вести.Киев не успеет подготовить резервные котельные до зимы, заявил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. Строительство, по его словам, придется продолжать с наступлением холодов.

Калашник в своем Telegram-канале сделал заявление по итогам инспекции объектов критической инфраструктуры и резервных котельных в Киеве. Он отметил, что впереди еще значительный объем строительных работ, часть из которых составляют резервные котельные.

Завершение работ потребует до двух месяцев, на отдельных объектах установка оборудования предусмотрена до конца декабря. То есть их запуск будет происходить уже с наступлением зимы, во время отопительного сезона написал украинский министр

Ранее газета The Wall Street Journal призвала Киев готовиться к самой суровой за последние годы зиме. Авторы материала отметили, что в украинской столице регулярно наблюдаются отключения света и проблемы с водопроводом. По словам журналистов, три миллиона жителей Киева готовятся к самой суровой зиме за последние почти пять лет.