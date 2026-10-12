Москва12 окт Вести.Самым уязвимым местом Киева этой зимой остается ТЭЦ-5. Об этом заявил глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, отправленный в отставку в сентябре 2026 года.

По его словам, если ТЭЦ-5 будет выведена из строя, на значительной части территории может повториться прошлогодняя ситуация с отоплением

Пока что остается надеяться на теплую зиму цитирует Сухомлина "Страна.ua"

Он также высказался о зоне ТЭЦ-4 (Дарницкая), где строят более 300 МВт резервной тепловой генерации. Система должна поддерживать в квартирах 14-16 градусов тепла даже при морозах до минус 10-15. Однако строить резерв будут как минимум до 1 января, и не исключено, что сроки сдачи объекта перенесут – многое зависит от финансирования.

Еще одним уязвимым местом Сухомлин назвал канализацию. Он пояснил, что эта система не менее важная, чем отопление, поскольку если она остановится, придется прекратить водоснабжение, а вслед за ним – и тепловую генерацию, так как котельные и ТЭЦ нуждаются в десятках тысяч кубометров воды.