Москва18 ноя Вести.Украина входит в предстоящую зиму с разрушенной экономикой, промышленностью и энергетической инфраструктурой, что создает для нее серьезные угрозы. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" в 1998-2014 гг. Вячеслав Смоленко.

По словам эксперта, предстоящий отопительный сезон станет для Украины одним из самых тяжелых вне зависимости от погодных условий.

Абсолютно очевидно, что Украина входит в тяжелейшую зиму. Это звучит со всех рупоров мира, Украины, России. Украина заходит в самую тяжелую свою зиму, неважно, будет она теплая или холодная, но любая минусовая температура уже ставит в очень серьезное положение само существование. Входит с разрушенной экономикой, с разрушенной промышленностью, с разрушенной энергетикой заявил Смоленко

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук предрекла киевлянам тяжелую зиму и призвала запасаться водой.