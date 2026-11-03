Москва3 ноя Вести.Украина, получив в наследство значительную часть советского промышленного и военно-промышленного потенциала, распорядилась им как "разоритель", а затем превратилась из потенциального партнера в угрозу для России. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог, председатель правления региональной общественной организации "Старт", генеральный директор Российской промышленной группы Южмаш в 1998-2014 гг. Вячеслав Смоленко.

Какое наследство получила Украина? В девяносто первом году Украина получила треть промышленного потенциала Советского Союза - одну четвертую военно-промышленного комплекса, 1860 предприятий военно-промышленного комплекса. Из которых 700 предприятий чисто военных. Из которых 100 предприятий ракетно-космических. Кроме этого наследства Украина получила братское плечо и братскую дружбу. Как Украина распорядилась вот этим наследством, которое она получила? Она поступила не как хозяйка, а как разоритель, не сумев сохранить этот гигантский военно-промышленный комплекс. Более того, Украина стала становиться угрозой, а не партнером, не союзником России, а врагом заявил Смоленко

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что только благодаря тому, что энергетическая инфраструктура Украины была построена еще в СССР и инженеры предусмотрели возможность работы в военное время, полное уничтожение ТЭЦ является очень сложной задачей. Он добавил, что до сих пор не было ударов, которые могли бы полностью снести эти станции.