Аналитик заявил, что ВС РФ подорвали возможности ВСУ по использованию "Фламинго" Коротченко: ВС РФ подорвали возможности Киева по использованию ракет "Фламинго"

Москва8 окт Вести.Удары Вооруженных сил (ВС) России по украинским военным предприятиям подорвали возможности киевского режима по производству и применению ракет "Фламинго". Об этом рассказал военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В беседе с ТАСС он отметил, что возможности главы киевского режима Владимира Зеленского в данной сфере подорваны, хотя риск полностью не устранен.

Ущерб, который получил военно-промышленный комплекс Украины в результате ударов Вооруженных сил России по заводам и кооперациям по производству крылатых ракет "Фламинго", существенным образом подорвал возможности киевского режима по нанесению дальних ракетных ударов по территории России сказал Коротченко

При этом он подчеркнул, что у ВСУ пока еще остается потенциал за счет скрытых производственных площадок и имеющихся в наличии запасов.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, использовавшиеся для производства и хранения крылатых ракет "Фламинго" и дронов. Отмечалось, что удары были нанесены по объектам в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.