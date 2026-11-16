Москва16 ноя Вести.Если режим Владимира Зеленского на Украине вновь использует ракеты "Фламинго" для атак по территории России, вопрос о его "неприкосновенности" должен быть снят. Такое мнение высказал MK.RU военный эксперт, полковник Анатолий Матвийчук.

Он объяснил, что недавняя атака ВСУ по российской территории показывает не силу Киева, а его агонию, поскольку ему нечего предложить на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Также Матвийчук отметил, что большое количество дронов, которые ВСУ бросили на Москву, должны были отвлечь российскую противовоздушную оборону от ракет "Фламинго", нацеленных на Московский регион.

Не вышло - все четыре [ракеты] сбиты… Самое важное: если "Фламинго" еще раз полетят в сторону Москвы, вопрос о "неприкосновенности" Зеленского и его клики должен быть снят окончательно и публично. Не как слух, а как решение заявил эксперт

Ранее агентство ТАСС заявило, что попытка украинских боевиков атаковать Москву в ночь на 16 ноября стала одной из самых крупных с начала 2026 года.