ТАСС: попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала 2026 года

ТАСС: попытка ВСУ атаковать Москву стала одной из крупнейших с начала года ТАСС: попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших с начала 2026 года

Москва16 ноя Вести.Попытка атаковать Москву, предпринятая противником с вечера 15 ноября и в ночь на понедельник, стала одной из крупнейших с начала 2026 года, передает ТАСС.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что за последние 15 часов на подлете к городу были уничтожены более 190 украинских беспилотников, а всего в сторону столичного региона летели около 600 дронов.

Попытка атаки вражеских беспилотников, предпринятая со второй половины минувшего дня и ночью на Московский регион, стала одной из крупнейших с начала года подсчитало агентство

На местах работают специалисты оперативных и экстренных служб.