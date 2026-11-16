Москва16 нояВести.Попытка атаковать Москву, предпринятая противником с вечера 15 ноября и в ночь на понедельник, стала одной из крупнейших с начала 2026 года, передает ТАСС.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что за последние 15 часов на подлете к городу были уничтожены более 190 украинских беспилотников, а всего в сторону столичного региона летели около 600 дронов.
Попытка атаки вражеских беспилотников, предпринятая со второй половины минувшего дня и ночью на Московский регион, стала одной из крупнейших с начала годаподсчитало агентство
На местах работают специалисты оперативных и экстренных служб.