Москва30 авгВести.С 22 августа по 30 августа Московский регион пытались атаковать почти 1,5 тысячи украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
В период с 08.30 22 августа по 08.30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступахнаписал градоначальник в мессенджере МАХ
Он добавил, что 50 вражеских беспилотников были уничтожены на подлете к Москве.
В воскресенье с начала суток силы ПВО сбили 13 дронов противника, летевших в сторону столицы.