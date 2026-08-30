Собянин: с 22 по 30 августа на Московский регион летели 1455 украинских БПЛА

С 22 по 30 августа Московский регион пытались атаковать почти 1,5 тысячи БПЛА Собянин: с 22 по 30 августа на Московский регион летели 1455 украинских БПЛА

Москва30 авг Вести.С 22 августа по 30 августа Московский регион пытались атаковать почти 1,5 тысячи украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В период с 08.30 22 августа по 08.30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах написал градоначальник в мессенджере МАХ

Он добавил, что 50 вражеских беспилотников были уничтожены на подлете к Москве.

В воскресенье с начала суток силы ПВО сбили 13 дронов противника, летевших в сторону столицы.