Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за полгода

ТАСС: попытка ночной атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из крупнейших за полгода

Москва3 ноя Вести.Попытка украинских беспилотников атаковать столичный регион стала одной из крупнейших за последние полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые ранее привел мэр Москвы Сергей Собянин.

С 20.30 мск 2 ноября по 07.30 мск 3 ноября в сторону Москвы летело 493 БПЛА. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах, еще 187 беспилотников нейтрализовано на подлете к столице.

Ранее Собянин сообщал, что самая массированная попытка атаки на столицу была отражена с 19 сентября до утра 20 сентября. Тогда были сбиты более 1,6 тысячи БПЛА, в том числе 450 – на подлете к Москве.

Еще одну попытку атаки, по данным мэра, отразили в период с вечера 29 октября до утра 30 октября - тогда в сторону столичного региона летело 862 БПЛА, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах, а 170 нейтрализовали на подлете к мегаполису говорится в публикации

Кроме того, с вечера 21 октября до утра 22 октября на Москву летели 630 БПЛА, 163 из которых были сбиты на подлете к столице.