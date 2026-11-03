Москва3 нояВести.Попытка украинских беспилотников атаковать столичный регион стала одной из крупнейших за последние полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, которые ранее привел мэр Москвы Сергей Собянин.
С 20.30 мск 2 ноября по 07.30 мск 3 ноября в сторону Москвы летело 493 БПЛА. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах, еще 187 беспилотников нейтрализовано на подлете к столице.
Ранее Собянин сообщал, что самая массированная попытка атаки на столицу была отражена с 19 сентября до утра 20 сентября. Тогда были сбиты более 1,6 тысячи БПЛА, в том числе 450 – на подлете к Москве.
Еще одну попытку атаки, по данным мэра, отразили в период с вечера 29 октября до утра 30 октября - тогда в сторону столичного региона летело 862 БПЛА, большую часть которых уничтожили на дальних рубежах, а 170 нейтрализовали на подлете к мегаполисуговорится в публикации
Кроме того, с вечера 21 октября до утра 22 октября на Москву летели 630 БПЛА, 163 из которых были сбиты на подлете к столице.