Мема: Зеленский рискует сорвать диалог ударами по Москве Мема: удары ВСУ по Москве могут сорвать переговоры

Москва30 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский атаками на Москву может поставить под угрозу трехсторонние переговоры, написал в соцсети X член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Налет дронов на Москву во время саммита "Россия-Африка" действительно трудно понять, учитывая, что Украина приближается к мирным переговорам при посредничестве США говорится в публикации

Мема также отметил, что его особенно беспокоит вероятность новых атак на следующей неделе, когда в России будут отмечать День народного единства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 30 октября в направлении Московского региона было запущено 862 украинских беспилотника. По словам мэра Москвы, большинство БПЛА удалось уничтожить на дальних подступах, а еще 170 дронов сбили уже при приближении к столице.