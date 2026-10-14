На Западе предрекли провал плана Зеленского и Мерца в отношении России Мема: план Зеленского и Мерца в отношении России провалится

Москва14 окт Вести.План главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении России, который он обсуждал с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, провалится. Так считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

В своем сообщении в соцсети X Мема указал, что между Зеленским и Мерцем состоялся телефонный разговор.

Они обсудили способы усиления давления на Россию и введение дополнительных санкций. По правде говоря, эта стратегия в очередной раз обречена на провал написал Мема

Мерц и Зеленский, как отметил Мема, намерены применять все тот же проигрышный подход — поставлять дополнительное оружие и выделять деньги Украине. Финский политик констатировал, что ничего из этого не способно изменить ход конфликта. Главе киевского режима, по мнению Мемы, следует внимательно прислушаться к советам президента США Дональда Трампа, если он хочет вывести Украину из этой ситуации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" отмечал, что препирания Зеленского с Трампом вряд ли помогут киевскому режиму и приведут к мирному урегулированию.