Зеленский решил втянуть Финляндию в конфликт с РФ, предупредил Мема Мема: Зеленский провоцирует масштабную эскалацию на Балтике

Москва21 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет втянуть Финляндию в конфликт с РФ и спровоцировать эскалацию на Балтике. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Он также потребовал от Зеленского прекратить такие провокации. По мнению политика, Финляндия должна занять твердую позицию в отношении киевского режима, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Зеленский пытается втянуть Финляндию и всю Европу в прямое противостояние с Россией, провоцируя масштабную эскалацию в Балтийском регионе. Правительство Орпо ведет себя безответственно по отношению к России: оно поддерживает Украину и допускает проведение подобных атак вблизи финских границ написал Мема в соцсети X

Ранее стало известно, что в Финском заливе беспилотник атаковал грузовое судно – нападение произошло в трех морских милях от границы РФ.

Обошлось без жертв. По последним данным, команда проводит работы по ликвидации последствий атаки и планирует продолжить путь.