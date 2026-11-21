Москва21 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет втянуть Финляндию в конфликт с РФ и спровоцировать эскалацию на Балтике. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Он также потребовал от Зеленского прекратить такие провокации. По мнению политика, Финляндия должна занять твердую позицию в отношении киевского режима, чтобы подобные инциденты не повторялись.
Зеленский пытается втянуть Финляндию и всю Европу в прямое противостояние с Россией, провоцируя масштабную эскалацию в Балтийском регионе. Правительство Орпо ведет себя безответственно по отношению к России: оно поддерживает Украину и допускает проведение подобных атак вблизи финских границнаписал Мема в соцсети X
Ранее стало известно, что в Финском заливе беспилотник атаковал грузовое судно – нападение произошло в трех морских милях от границы РФ.
Обошлось без жертв. По последним данным, команда проводит работы по ликвидации последствий атаки и планирует продолжить путь.