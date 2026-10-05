Москва5 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский своими заявлениями спровоцировал жесткую реакцию со стороны Вооруженных сил России. Об этом пишет издание L'Antidiplomatico.

Как отметили журналисты, ответственность за последнюю эскалацию украинского конфликта несет Зеленский.

Заявление... об усилении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвало новый, жесткий ответ со стороны Министерства обороны России говорится в публикации

В материале подчеркнули, что сигналы России понятны: чем больше ударов киевский режим будет наносить по российской территории, тем жестче будет ответ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зеркальный ответ Москвы на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры.