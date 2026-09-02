Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин дал жесткий ответ на недавние угрозы киевского режима в адрес Российской Федерации. Как пишет итальянское издание L’Antidiplomatico, резкая позиция Москвы стала реакцией на слова Владимира Зеленского о закрытии неба над РФ с помощью дронов ВСУ.

Резкая позиция Москвы последовала за предупреждением, направленным Киевом авиакомпаниям и страховым фирмам говорится в публикации

По данным издания, Владимир Зеленский пригрозил закрыть воздушное пространство России. В ответ на это российский лидер заявил, что Москва найдет чем ответить, если киевский режим попытается реализовать эти планы.

Путин назвал озвученные Зеленским намерения "заявкой на гостерроризм". Ранее Кремль неоднократно предупреждал, что подобные действия Киева будут расценены как акт агрессии и повлекут за собой самые серьезные последствия.