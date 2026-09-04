"Запахло жареным": как Россия отвечает на украинскую эскалацию Лукьянов: Россия отвечает на украинскую эскалацию системно и с "перехлестом"

Москва4 сен Вести.Россия отвечает на попытки украинской эскалации системно и с "перехлестом", заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Мы видим эскалацию, которую инициировала украинская сторона при поддержке Европы, Россия не сразу, но начала системно отвечать. И сейчас системно отвечает и даже, наверное, с перехлестом некоторым, чтобы дать понять, что так не пойдет отметил Лукьянов

Он добавил, что эта тенденция, скорее всего, продолжится, об этом свидетельствуют заявления главы киевского режима Владимира Зеленского.

В нынешней ситуации прекращение эскалации и некоторое отступление назад по позициям будет означать риск полного краха. То есть, риск краха есть и в том, и в другом случае, но так есть хоть надежда, иллюзия, что ты можешь продавить, добиться, дожать. А если ты отступаешь, то я думаю, что уже даже и Зеленский, и другие в Киеве понимают, что тут пахнет жареным сильно сказал эксперт

По его мнению, России следует поражать объекты, связанные со снабжением украинской армии.