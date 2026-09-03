Москва3 сенВести.Зеркальный ответ России на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандорысказал глава государства
Ранее Путин рассказал, сколько НПЗ, поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), осталось восстановить в России.