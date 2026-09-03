Путин заявил, что зеркальный ответ РФ на удары по НПЗ стал весьма значимым

Путин: зеркальный ответ РФ на удары по НПЗ стал весьма значимым Путин заявил, что зеркальный ответ РФ на удары по НПЗ стал весьма значимым

Москва3 сен Вести.Зеркальный ответ России на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры сказал глава государства

Ранее Путин рассказал, сколько НПЗ, поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), осталось восстановить в России.