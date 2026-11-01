Москва1 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский бросает вызов президенту США Дональду Трампу, продолжая наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) вопреки рекомендациям Вашингтона. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, если атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжатся, Трамп придет в ярость из-за роста цен на нефть.

Зеленский открыто бросает вызов Трампу, отказываясь следовать его рекомендациям не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (России – Прим. ред.) написал Мема в соцсети X

Политик подчеркнул, что игнорирование требований американского лидера может иметь для Зеленского "ужасные последствия", поскольку Украина полностью зависит от поддержки Запада.

Ранее Трамп заявил, что намерен пригласить Зеленского на саммит "Группы двадцати" (G20), который пройдет в декабре в окрестностях Майами.