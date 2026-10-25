Медведев заявил, что Зеленский регулярно плюет в лицо Трампу Медведев назвал Зеленского большей угрозой интересам Трампа, чем Иран

Москва25 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский наносит интересам президента США Дональда Трампа больший ущерб, чем Венесуэла, Куба и Иран вместе взятые. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своем канале в мессенджере MAX политик отметил, что Зеленский игнорирует призывы американского лидера и настраивает против него влиятельных представителей США и европейских стран, продолжая при этом добиваться финансовой поддержки Вашингтона.

Для зеленой гниды глава Белого дома — пустое место. И это не мешает ему и всей его националистической шобле регулярно разводить амеров на большие бабки написал Медведев

Он также подчеркнул, что негативный эффект Зеленского для интересов Трампа превышает урон от "надуманных претензий" к Венесуэле, Кубе и Ирану в сумме.

По мнению Медведева, Трампу следует поручить министру войны США и директору ЦРУ разобраться с ситуацией, сославшись на исторический опыт американской политики.

Ранее Зеленский признал, что ведет себя невежливо по отношению к украинским партнерам. По его словам, Украина якобы не может себе позволить "слабого лидера".