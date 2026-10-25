Москва25 октВести.Владимир Зеленский продолжает ошибаться, намеренно делая выпады в отношении президента США Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска в преддверии промежуточных выборов. Таким мнением поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он отреагировал на публикацию Маска о том, что глава киевского режима ранее сам заявлял об использовании Украиной Starlink для наступательных ударов.
Зеленский продолжает совершать ошибки, намеренно нападая на Трампа и Маска перед промежуточными выборами. Эскалация, когда на него оказывают давление, может оказаться не самой лучшей стратегией, учитывая его зависимость от США. Илон Маск и многие другие видят насквозь воинственные уловки Зеленского и нарушения "условий предоставления услуг"написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский наносит интересам Трампа больший ущерб, чем Венесуэла, Куба и Иран вместе взятые.