Дмитриев: Зеленский совершает ошибку, делая выпады в отношении Трампа и Маска

Дмитриев: Зеленский продолжает ошибаться, намеренно нападая на Трампа и Маска Дмитриев: Зеленский совершает ошибку, делая выпады в отношении Трампа и Маска

Москва25 окт Вести.Владимир Зеленский продолжает ошибаться, намеренно делая выпады в отношении президента США Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска в преддверии промежуточных выборов. Таким мнением поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на публикацию Маска о том, что глава киевского режима ранее сам заявлял об использовании Украиной Starlink для наступательных ударов.

Зеленский продолжает совершать ошибки, намеренно нападая на Трампа и Маска перед промежуточными выборами. Эскалация, когда на него оказывают давление, может оказаться не самой лучшей стратегией, учитывая его зависимость от США. Илон Маск и многие другие видят насквозь воинственные уловки Зеленского и нарушения "условий предоставления услуг" написал Дмитриев на своей странице в социальной сети Х

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский наносит интересам Трампа больший ущерб, чем Венесуэла, Куба и Иран вместе взятые.