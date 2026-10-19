Москва19 октВести.Действия главы киевского режима Владимира Зеленского угрожают энергетической безопасности всего мира, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал обвинения госсекретаря США Марко Рубио в адрес Украины в атаках на суда, перевозившие американскую нефть в Черном море. Эти обвинения дипломат озвучил в интервью изданию Breitbart.
Зеленский наносит удар мировой энергетической безопасностинаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Дмитриев отметил, что президент США Дональд Трамп разоблачил нежелание Зеленского заканчивать украинский конфликт. В то же время критика курса Трампа со стороны Зеленского оборачивается для него обратным эффектом, отметил Дмитриев.