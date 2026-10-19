Дмитриев: Зеленский бьет по энергетической безопасности всего мира

Зеленский угрожает энергетической безопасности всего мира, заявил Дмитриев Дмитриев: Зеленский бьет по энергетической безопасности всего мира

Москва19 окт Вести.Действия главы киевского режима Владимира Зеленского угрожают энергетической безопасности всего мира, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал обвинения госсекретаря США Марко Рубио в адрес Украины в атаках на суда, перевозившие американскую нефть в Черном море. Эти обвинения дипломат озвучил в интервью изданию Breitbart.

Зеленский наносит удар мировой энергетической безопасности написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев отметил, что президент США Дональд Трамп разоблачил нежелание Зеленского заканчивать украинский конфликт. В то же время критика курса Трампа со стороны Зеленского оборачивается для него обратным эффектом, отметил Дмитриев.