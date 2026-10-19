Рубио: компании в США жалуются на атаки украинской армии в Черном море

Компании в США жалуются на атаки ВСУ в Черном море, сообщил Рубио Рубио: компании в США жалуются на атаки украинской армии в Черном море

Москва19 окт Вести.Компании в США несколько месяцев назад начали жаловаться администрации американского лидера на атаки украинской армии на суда в Черном море, перевозящие углеводороды. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart.

Было много жалоб, нам звонили американские компании и говорили: "Эй, это была наша нефть на том судне, которое атаковала Украина". Я не верю, что Украина намеренно наносила по ним удары, но тем не менее эти суда попали под удар сказал он

Рубио напомнил, что к настоящему моменту "мир и так уже переживает энергетический кризис" из-за происходящего в Ормузском проливе, в Красном море, а также других регионах.

По словам американского госсекретаря, украинскую сторону просили это учитывать, однако Киев проигнорировал данные просьбы.

Ранее Рубио также заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо сосредоточиться на прекращении конфликта с Россией.