Москва19 октВести.Тема проведения президентских выборов на Украине вновь возникла на фоне разочарования Вашингтона действиями киевского режима. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Breitbart News.
По словам американского дипломата, вопрос выборов имеет значение, однако не является основной причиной продолжения конфликта.
Я бы сказал, что больше всего нас беспокоит разочарование, и мы говорили об этом публичносказал Рубио
В частности, он указал на атаки ВСУ на танкеры в Черном море, которые перевозили нефть американских компаний. По его словам, удары были нанесены в момент, когда в мире и так усугубляется энергетический кризис.
Президентские выборы на Украине не проводились после истечения установленного срока полномочий Владимира Зеленского в мае 2024 года. Тогда их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за позицию по мирному урегулированию и продолжение ударов по российским НПЗ. По словам Трампа, таким образом Киев наносит вред мировым рынкам.
Он также неоднократно высказывался о необходимости смены украинского руководства.