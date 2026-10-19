В США связали вопрос украинских выборов с действиями властей страны Рубио объяснил обсуждение выборов на Украине недовольством властями

Москва19 окт Вести.Тема проведения президентских выборов на Украине вновь возникла на фоне разочарования Вашингтона действиями киевского режима. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Breitbart News.

По словам американского дипломата, вопрос выборов имеет значение, однако не является основной причиной продолжения конфликта.

Я бы сказал, что больше всего нас беспокоит разочарование, и мы говорили об этом публично сказал Рубио

В частности, он указал на атаки ВСУ на танкеры в Черном море, которые перевозили нефть американских компаний. По его словам, удары были нанесены в момент, когда в мире и так усугубляется энергетический кризис.

Президентские выборы на Украине не проводились после истечения установленного срока полномочий Владимира Зеленского в мае 2024 года. Тогда их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за позицию по мирному урегулированию и продолжение ударов по российским НПЗ. По словам Трампа, таким образом Киев наносит вред мировым рынкам.

Он также неоднократно высказывался о необходимости смены украинского руководства.