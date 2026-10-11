Москва11 октВести.Призывы президента США Дональда Трампа провести на Украине выборы свидетельствуют о том, что он считает необходимой политическую санацию Украины, завил в беседе с NEWS.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог уже много раз решить вопрос с выборами на Украине и ему следует наконец их провести. Президент США добавил, что Зеленский мог много раз заключить соглашение и завершить конфликт, но по каким-то причинам не хочет идти на сделку.
Обратите внимание на ключевые тезисы американского лидера, говорящие, по сути, о необходимости политической санации на Украине ради мира и спасения мировой экономикиуказал Слуцкий
Он добавил, что такое заявление Трампа подтверждает токсичность и недоговороспособность Зеленского и говорит о недоверии американской администрации Киеву.
Как подчеркнул лидер ЛДПР, Запад начинает осознавать, что главное препятствие к урегулированию украинского конфликта находится не в Москве, а в Киеве, готовом "торговать жизнями собственных граждан ради политического выживания".