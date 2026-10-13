Москва13 окт Вести.Американский президент Дональд Трамп может проявить последовательность в вопросе проведения выборов на Украине. Если он так поступит, то очень быстро найдет сторонников внутри украинской политической элиты. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Если Трамп в этой позиции будет последовательным, я вас уверяю, зная украинскую политическую элиту, он очень быстро найдет своих сторонников внутри украинской политической элиты. Если Трамп будет последователен в этом вопросе. Условно говоря, внутри Украины тоже произойдет в определенной степени раскол между якобы консолидированной политической элитой вокруг войны, вокруг невозможности проведения выборов сказал Килинкаров

10 октября Трамп заявил, что у Зеленского была возможность неоднократно урегулировать конфликт с Россией, однако он ей не воспользовался. По мнению американского президента, в этих условиях Украине нужен новый лидер, способный достичь мира. Позднее глава Белого дома выступил за проведение выборов на Украине.