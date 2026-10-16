Килинкаров не исключил, что Трамп может не признать итоги выборов в Конгресс Килинкаров допустил, что Трамп может не признать результаты выборов в Конгресс

Москва16 окт Вести.Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ИС "Вести" не исключил, что лидер США Дональд Трамп может не признать результаты промежуточных выборов Конгресс, если они его не устроят.

Трамп может сослаться на вмешательство со стороны со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского и европейских стран, считает он.

В случае, если результаты будут катастрофическими для Трампа, а почему Трамп не может пойти на такой шаг, как не признать результаты выборов в Конгресс? Если он это делал в отношении президентских выборов, почему он это не может сделать сейчас, заявив о том, что, условно говоря, глобалисты, европейцы вместе с Зеленским открыто вмешивались в предвыборную кампанию США, открыто демонстрировали свою позицию в отношении Трампа, республиканцев... Придумать можно все, что угодно, я не исключаю и такой вариант исхода допустил Килинкаров

3 ноября 2026 года в США состоятся промежуточные выборы. Американские избиратели решат, оставить ли контроль над Конгрессом за союзниками президента Трампа из Республиканской партии или вернуть большинство Демократической партии.