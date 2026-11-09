Трамп заявил, что сомневается в честности выборов в Конгресс

Трамп усомнился в честности промежуточных выборов в Конгресс США Трамп заявил, что сомневается в честности выборов в Конгресс

Москва9 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что промежуточные выборы в Конгресс прошли с нарушениями, в частности, во время досрочного этапа голосования.

Хоть кто-то в действительности верит, что эти выборы были честные? Как опросы могли оказаться настолько неверными? написал Трамп в соцсети Truth Social

Американский лидер заявил, что в ходе досрочного голосования "некоторые вбросы бюллетеней" были настолько масштабными, чтобы победить было "невозможно".

Трамп ранее возложил ответственность за итоги выборов на республиканцев. Причиной неудачи партии на промежуточных выборах он назвал слабую коммуникацию с избирателями и необъективную работу СМИ.

Третьего ноября в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы. По их итогам демократы получат большинство в Палате представителей и Сенате. Конгресс нового, 120-го созыва, приступит к работе 3 января 2027 года.