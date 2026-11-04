Трамп заявил, что примет результаты промежуточных выборов в Конгресс США

Трамп заявил о готовности принять результаты промежуточных выборов в США Трамп заявил, что примет результаты промежуточных выборов в Конгресс США

Москва4 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов принять результаты промежуточных выборов в американский Конгресс.

Глава Белого дома также отметил, что будет работать с представителями Демократической партии.

Я жду возможности работать с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем сказал Трамп, которого цитирует газета The New York Times

Ранее телеканалы CNN и NBC News представили предварительные итоги голосования в Конгресс по ключевым штатам. По их прогнозам, демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса. Отмечается, что демократы в новом составе нижней палаты Конгресса получат 244 мандата, республиканцам – 191.