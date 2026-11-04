СNN: Трамп и его администрация будут следить за подсчетом голосов из Белого дома

Трамп будет следить за подсчетом голосов в окружении союзников СNN: Трамп и его администрация будут следить за подсчетом голосов из Белого дома

Москва4 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с ближайшими союзниками и членами администрации будет следить за подсчетом голосов промежуточных выборов в Конгресс из Восточного зала Белого дома. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, Трамп допускает, что на выборах республиканцы столкнутся с "худшим сценарием", но при этом уверен, что его участие, включая расходы на предвыборную кампанию, телерепортажи и поездки для сбора средств и продвижения кандидатов от Республиканской партии, "даст шанс на победу".

Основной день промежуточных выборов в США назначен на 3 ноября. В этот раз американцы полностью обновят Палату представителей (все 435 мест) и переизберут треть Сената (35 из 100 сенаторов). Кроме того, в 36 штатах выберут новых губернаторов, а в большинстве регионов — местных законодателей, генпрокуроров и других чиновников.