Москва3 ноя Вести.Республиканская партия на промежуточных выборах в Конгресс США может поставить почти невиданные для себя антирекорды – у республиканцев остается мало шансов на то, чтобы сохранить за собой Палату представителей. Об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Журналист отметил, что первые итоги промежуточных выборов станут известны в течение двух часов после закрытия избирательных участков.

Результаты, я думаю, уже сразу после закрытия участков в течение часа-двух обычно бывают в промежуточных выборах. Там есть штаты, где долго считают, в частности, Аляска. Но ведь главный вопрос в общей картине, да? То есть максимальные шансы на то, что как минимум Палату представителей все-таки республиканцы потеряют, мало шансов ее сохранить… Могут быть поставлены даже невиданные или почти невиданные антирекорды, с точки зрения республиканцев сообщил Богданов

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что признает итоги промежуточных выборов в Конгресс при условии, если они будут честными. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать с демократами. Однако американский лидер напомнил, что у него есть "сильное право вето".

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября, во время которых будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей. В настоящее время обе палаты находятся под контролем Республиканской партии.