Трамп: доминировать в США начнет партия, которая выиграет выборы в Конгресс

Трамп разъяснил, кто начнет доминировать в политике США после выборов в Конгресс Трамп: доминировать в США начнет партия, которая выиграет выборы в Конгресс

Москва2 ноя Вести.Победители предстоящих 3 ноября выборов в Конгресс США станут доминирующей силой в американской политике, заявил президент США Дональд Трамп на митинге в штате Айова.

Представители Демократической партии ненавидят Америку, отметил Трамп.

Два голоса, учитывая силу, которая у них есть в смысле большинства, эти два голоса начнут доминировать в политике подчеркнул Трамп

Глава Белого дома сообщил, что станет "мистером вето", если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс США.

На промежуточных выборах гражданам США предстоит переизбрать весь состав Палаты представителей и треть Сената. Сейчас обе палаты Конгресса США контролирует Республиканская партия.