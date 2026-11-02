Москва2 нояВести.Победители предстоящих 3 ноября выборов в Конгресс США станут доминирующей силой в американской политике, заявил президент США Дональд Трамп на митинге в штате Айова.
Представители Демократической партии ненавидят Америку, отметил Трамп.
Два голоса, учитывая силу, которая у них есть в смысле большинства, эти два голоса начнут доминировать в политикеподчеркнул Трамп
Глава Белого дома сообщил, что станет "мистером вето", если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс США.
На промежуточных выборах гражданам США предстоит переизбрать весь состав Палаты представителей и треть Сената. Сейчас обе палаты Конгресса США контролирует Республиканская партия.