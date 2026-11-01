Трамп: я стану "мистером вето", если демократы победят на выборах

Трамп заявил, что станет "мистером вето" в случае победы демократов в Конгрессе Трамп: я стану "мистером вето", если демократы победят на выборах

Москва1 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что станет "мистером вето", если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс и получат большинство в какой-либо из палат законодательного органа.

Слова американского лидера прозвучали на подкасте Pod Force One газеты New York Post, фрагменты которого продемонстрировал телеканал Fox News.

Если это произойдет, полагаю, что я стану "мистером вето". Я не дам им [демократам] закрепиться, а затем, вероятно, мы заключим сделки. Они (законодатели – прим. ред.) будут присылать [законопроекты], вы накладываете на это вето, и в какой-то момент спустя месяц или два это будет превращаться в мусор. После этого вы их (законодателей. – Прим. ред.) собираете и заключаете сделку сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

Вместе с тем президент США выразил надежду, что такого развития событий не случится.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября: будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей. В настоящее время обе палаты находятся под контролем Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовит планы по управлению США на случай, если Конгресс перейдет под контроль демократов.