Москва1 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа несколько месяцев готовила планы на случай, если Конгресс перейдет под контроль демократов. Они предполагают продвижение основных пунктов программы через исполнительную власть и одновременно подготовку к расследованиям против самой администрации, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома и двух источников, знакомых с планами.

По данным агентства, с апреля высокопоставленные чиновники работают с юрисконсультом Белого дома над поиском исполнительных мер, которые Трамп мог бы принять без одобрения Конгресса. Среди задействованных лиц заместитель главы администрации Стивен Миллер и директор бюджетного управления Рассел Воут. Речь идет о вопросах иммиграции, тарифов, стоимости жилья и федеральных расходов.

Представитель Белого дома сообщил, что советник Уилл Шарф с командой также изучает вопросы о том, "что Трамп может законно сделать самостоятельно, где он может выйти за рамки своих полномочий и как защитить эти решения в суде".

Отмечается, что контроль над Конгрессом позволит демократам расследовать деятельность Трампа, блокировать законодательство и ограничивать его приоритеты в расходах. Однако Трамп сохранит широкие исполнительные полномочия в сфере торговли, внешней политики и федеральной бюрократии, которые он уже активно использовал во время второго срока.

Для преодоления незначительного большинства республиканцев демократам требуется дополнительно четыре места в Палате представителей США, а также в Сенате. Соотношение сил сейчас составляет 218 против 214 и 53 против 47. По данным опросов, демократы выиграют Палату представителей, тогда как результаты выборов в Сенат пока не определены.

По мнению обозревателя ИС "Вести" Валентина Богданова, невысокий рейтинг Трампа может потянуть вниз и Республиканскую партию в ходе выборов в Конгресс США.